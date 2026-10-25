फरीदाबाद में कैब ड्राइवर की गला घोंटकर हत्या, कार में मिली डेड बॉडी

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद के नीमका गांव केएलजे समिति के पास कैब ड्राइवर की हत्या कर दी गई। कार के अंदर ही ड्राइवर का शव मिला है।

वहीं, मौके पर पहुंची पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि गला घोंटकर कैब ड्राइवर की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस मृतक की पहचान करने में जुटी हुई है।



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