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फरीदाबाद में कैब ड्राइवर की गला घोंटकर हत्या, कार में मिली डेड बॉडी

By Harendra NagarEdited By: Kapil Kumar
Published: Sun, 25 Oct 2026 09:44 AM (IST)

फरीदाबाद के नीमका गांव में एक कैब ड्राइवर की गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। पुलिस को कार के ...और पढ़ें

फरीदाबाद में कैब ड्राइवर की हत्या कर कार में छोड़ा शव। जागरण

फरीदाबाद में कैब ड्राइवर की हत्या कर कार में छोड़ा शव। जागरण

HighLights

  1. फरीदाबाद के नीमका गांव में कैब ड्राइवर की हत्या।

  2. ड्राइवर का शव कार के अंदर मिला, गला घोंटा गया।

  3. पुलिस मृतक की पहचान और मामले की जांच में जुटी।

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद के नीमका गांव केएलजे समिति के पास कैब ड्राइवर की हत्या कर दी गई। कार के अंदर ही ड्राइवर का शव मिला है।

वहीं, मौके पर पहुंची पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि गला घोंटकर कैब ड्राइवर की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस मृतक की पहचान करने में जुटी हुई है।


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