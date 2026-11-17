जागरण संवाददाता, सोनीपत। गांव पांची जाटान में सरपंच चुनाव की रंजिश में हुए सज्जन पाल हत्याकांड में करीब 11 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगजीत सिंह की अदालत ने पूर्व सरपंच सुरेंद्र सिंह, उसके बेटे हरपाल उर्फ दीपक, प्रवीन और वारदात में शामिल गांव के ही युवक सुनील उर्फ उल्लू को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

सजा पाने वालों में शामिल प्रवीन भाजपा के युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष भी रह चुका है। वारदात में शामिल हिस्ट्रीशीटर सुशील उर्फ शीला की पहले ही मौत हो चुकी है।



वर्ष 2015 में गांव पांची जाटान के रहने वाले अंतरराष्ट्रीय पहलवान और रिटायर डीएसपी सज्जनपाल (32) की दो अक्टूबर की रात को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सीआरपीएफ में डीएसपी के पद से वीआरएस लेने वाले सज्जनपाल की मां चांदकौर सरपंच का चुनाव लड़ने वाली थीं।

इसी को लेकर वह दो अक्टूबर की रात को करीब साढ़े दस बजे अपनी मां के पक्ष में वोट मांगने निकले थे। उनके साथ ही गांव के रामकुमार व उसके पीछे भाई जोगेंद्र भी थे। देर रात लौटते समय हमलावरों ने घेरकर गोलियां मारकर सज्जनपाल की हत्या कर दी थी।

सज्जनपाल के भाई जोगेंद्र की शिकायत पर दर्ज हुआ था मामला उसके बाद सज्जनपाल के भाई जोगेंद्र की शिकायत पर गांव के पूर्व सरपंच सुरेंद्र, उसके बेटे प्रवीन व दीपक, गांव के सुनील उर्फ उल्लू, सुशील उर्फ शीला व अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपियों पर 50 हजार रुपये का इनाम भी रखा था, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होने के कारण मामले को मधुबन क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। क्राइम ब्रांच की टीम ने सुनील, सुशील को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया था।

दोनों आरोपितों ने पूर्व सरपंच सुरेंद्र व उसके पुत्र प्रवीन सहित अन्य आरोपितों के सज्जनपाल की हत्या में शामिल होने की बात कबूली थी। केस के दौरान सुशील की जेल में मौत हो गई थी। अब केस की सुनवाई के आधार पर अदालत ने पूर्व सरपंच सुरेंद्र, उसके बेटे हरपाल उर्फ दीपक, प्रवीन और गांव के ही सुनील को सजा सुनाई है।

बेटे की हत्या के बाद मां बनी थी सरपंच सज्जनपाल की हत्या चुनावी रंजिश में हुई थी। यह राजनीतिक टकराव वर्ष 2015 में सरपंची पाने के लिए नाक की लड़ाई बन गया था। दो बार जहां सज्जनपाल का चाचा रामेश्वर गांव का सरपंच रहा था, वहीं दो बार आरोपित पूर्व सरपंच सुरेंद्र।