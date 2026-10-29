सोनीपत: बारिश से मौसम हुआ सुहाना, गेहूं बिजाई को फायदा तो मंडी में धान खरीद प्रभावित

जागरण संवाददाता, सोनीपत। तड़के हुई वर्षा और दिनभर रुक-रुक कर जारी रही बूंदाबांदी ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। तापमान में गिरावट दर्ज होने से वातावरण में हल्की ठंडक घुल गई है। वहीं खेती-किसानी के लिहाज से इस वर्षा का मिला-जुला असर देखने को मिला।

खाली पड़े खेतों के लिए यह नमी गेहूं की अगेती बिजाई के लिए संजीवनी साबित हो रही है, तो वहीं अनाज मंडी में खुले आसमान के नीचे पड़े धान में नमी आने से खरीद और उठान की रफ्तार सुस्त पड़ गई।

धान की कटाई के बाद बिजाई की तैयारी जिले में जिन किसानों ने धान की कटाई के बाद खेत खाली कर रखे थे और बिजाई की तैयारी में जुटे थे, उनके लिए यह वर्षा किसी वरदान से कम नहीं है। मिट्टी में प्राकृतिक नमी आ जाने से किसानों को अब पलेवा (बुआई पूर्व सिंचाई) करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी और बिजाई का काम गति पकड़ेगा। जिले में इस रबी सीजन के दौरान कृषि विभाग ने लगभग 1.85 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की बिजाई का लक्ष्य तय किया है।

ताजा बिजाई वाले खेतों में करंड का अंदेशा वर्षा का दूसरा पहलू उन किसानों के लिए चिंता का कारण बना है, जिन्होंने मंगलवार या बुधवार को ही गेहूं की बिजाई पूरी की थी। जानकारों का कहना है कि हल्की वर्षा के बाद यदि तेज धूप निकलती है, तो जमीन की ऊपरी सतह सख्त होकर करंड (पपड़ी) का रूप ले सकती है। इससे बीजों के अंकुरण और कोमल पौधों के बाहर निकलने में बाधा पहुंच सकती है। हालांकि वर्षा तेज न होने के चलते अभी बड़े नुकसान की आशंका से राहत है।

मंडी में तिरपाल से ढकी फसल, शेड के नीचे से जारी रही खरीद सोनीपत की नई अनाज मंडी में इन दिनों धान की आवक तेज है। तड़के हुई वर्षा और दिन में लगातार होती रही बूंदाबांदी के चलते आढ़तियों व किसानों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। खुले फड़ों पर पड़े धान के ढेरों को भीगने से बचाने के लिए तुरंत तिरपालों से ढका गया।