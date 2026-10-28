दिल्ली में 1 नवंबर से केवल BS-6, CNG और ई-बसों को एंट्री, सोनीपत पुलिस की कड़ी निगरानी

जागरण संवाददाता, सोनीपत। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेजी से बढ़ते वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को लेकर सोनीपत पुलिस पूरी तरह सतर्क हो गई है।

एक नवंबर से दिल्ली सीमा में केवल निर्धारित मानकों वाली बसों को ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी। पुलिस आयुक्त ममता सिंह व पुलिस उपायुक्त मुख्यालय व यातायात सोनाक्षी सिंह के निर्देशन में अधिकारियों को इन नियमों की सख्त पालना कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।

1 नवंबर से नहीं मिलेगी बसों को अनुमति सीएक्यूएम के नए नियमों के तहत एक नवंबर से दिल्ली में केवल वही बसें प्रवेश कर सकेंगी, जो इलेक्ट्रॉनिक, सीएनजी या बीएस-6 डीजल मानकों पर खरी उतरेंगी। यह नियम ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (एआइटीपी) वाली बसों, स्कूल बसों, निजी टूर ऑपरेटरों और अंतरराज्यीय बस सेवाओं पर समान रूप से लागू होगा।

डीसीपी सोनाक्षी सिंह ने बताया कि नियमों को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए बस संचालकों, ट्रांसपोर्ट यूनियनों, टूर आपरेटरों और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की जा रही हैं, ताकि वे समय रहते अपनी तैयारियां पूरी कर सकें।

केजीपी-केएमपी जीरो प्वाइंट पर नाकाबंदी और चेकिंग अभियान दिल्ली जाने वाले गैर-मानक वाहनों को सीमा पर ही रोकने और नियमों की पालना कराने के लिए सोनीपत पुलिस विशेष चेकिंग अभियान चलाएगी। इसके लिए केजीपी-केएमपी जीरो प्वाइंट (कुंडली) पर पुलिस द्वारा स्थायी नाकाबंदी की जाएगी।