जागरण पड़ताल: सोनीपत की सड़कें बन रहीं पार्किंग स्पॉट, जाम के झाम में फंस रहा पूरा शहर

विष्णु कुमार, सोनीपत। सोनीपत में पार्किंग व्यवस्था का मुकम्मल इंतजाम न होना अब आम जनता के लिए आफत का सबब बन चुका है। पार्किंग स्थल के अभाव में वाहन चालक अपनी गाड़ियों को सड़कों पर ही खड़ा कर देते हैं, जिससे शहर के मुख्य बाजार और प्रमुख मार्ग भीषण जाम की चपेट में आ रहे हैं।

शहर के मुख्य मार्गों और बाजारों की पड़ताल में सामने आया है कि व्यस्तम सड़कों का आधा हिस्सा अवैध पार्किंग की भेंट चढ़ चुका है, जिसके चलते सड़कें बेहद संकरी हो गई हैं और वाहन चालकों को निकलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पा रहा है।

इन इलाकों में सबसे ज्यादा जाम सोनीपत में रेलवे रोड, एटलस रोड, ओल्ड डीसी रोड, सारंग रोड, गोहाना रोड, बस अड्डा परिसर के आसपास और सेक्टर-14 जैसे प्रमुख वाणिज्यिक व रिहायशी इलाकों में स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। यहां दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बाहर गाड़ियों और दोपहिया वाहनों की लंबी कतारें लगी रहती हैं।

फुटपाथों पर भी वाहन खड़े कर दिए जाते हैं, जिससे पैदल चलने वाले राहगीरों को भी बीच सड़क पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। पिक-आवर्स (सुबह व शाम) के समय स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि चंद मिनटों का सफर तय करने में लोगों को काफी समय लग जाता है।

नियमों की सरेआम धज्जियां नगर निगम और यातायात पुलिस प्रशासन द्वारा समय-समय पर चलाए जाने वाले अतिक्रमण विरोधी अभियानों व चालान कार्रवाई का असर धरातल पर नजर नहीं आ रहा। लोग पुलिस और निगम कर्मियों की मौजूदगी के बावजूद नियमों की अवहेलना करने से बाज नहीं आते।