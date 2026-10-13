नवरात्र में कुट्टू के आटे की भारी मांग, खरीदारी में न करें ये गलतियां; बिगड़ सकती है सेहत

जागरण संवाददाता, सोनीपत। शारदीय नवरात्र शुरू होते ही बाजारों में व्रत की खाद्य सामग्री की मांग तेजी से बढ़ गई है। फलाहार में कुट्टू के आटे का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है, लेकिन इसकी खरीदारी करते समय जरा सी लापरवाही आपकी सेहत बिगाड़ सकती है।

आशंका है कि कुछ दुकानदार मुनाफा कमाने के चक्कर में पिछले सीजन का पुराना या खुला आटा बेच सकते हैं। कुट्टू का आटा पुराना होने पर उसमें फंगस और टाक्सिन पैदा हो जाते हैं, जिसका सेवन करने से लोग फूड प्वाइजनिंग के शिकार हो जाते हैं।

कई लोग अस्पताल में भर्ती जिले में चार वर्ष पहले कुट्टू का आटा खाने से करीब 300 लोग बीमार होकर अस्पताल पहुंचे थे। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। शहर से लेकर ग्रामीण अंचल तक खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें दुकानों, चक्कियों और किराना स्टोरों पर निरीक्षण कर सैंपल भरेंगी।

कुट्टू के आटे और शामके चावल की जांच सोनीपत के साथ-साथ गोहाना, खरखौदा और गन्नौर क्षेत्र की दुकानों पर भी विशेष नजर रखी जा रही है। विभाग की टीमें औचक निरीक्षण कर कुट्टू के आटे, शामक के चावल व अन्य फलाहारी उत्पादों की जांच करेंगी।

यदि कहीं पर भी बिना लेबल, खुला या संदिग्ध गुणवत्ता वाला आटा पाया गया, तो तुरंत प्रभाव से सैंपल लेकर लैब में भेजा जाएगा। गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरने वाले व्यापारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

क्या है डॉक्टर की सलाह? वरिष्ठ फिजिशियन डा. संदीप शर्मा ने बताया कि कुट्टू के आटे की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। नमी के संपर्क में आते ही इसमें हानिकारक फंगस पनपने लगता है, जो शरीर में टाक्सिन बनाता है। हमेशा भरोसेमंद दुकान से सीलबंद पैकेट वाला आटा ही खरीदें, जिस पर पैकिंग व एक्सपायरी तिथि स्पष्ट लिखी हो।