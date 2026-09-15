शराब के नशे में दोस्ती तार-तार: सोनीपत में मामूली विवाद में दोस्तों ने की अनुज की पीट-पीटकर हत्या

जागरण संवाददाता, सोनीपत। सोनीपत में मंगलवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। यह वारदात शराब के नशे में मृतक के दोस्तों ने अंजाम दी थी।

जानकारी के अनुसार, सेवली गांव में कुछ साथ बैठकर शराब पी रहे थे। शराब पीने के बाद दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसी विवाद में दोस्तों ने अपने ही दोस्त अनुज गुप्ता मूल निवासी भागलपुर, बिहार की हत्या कर दी।