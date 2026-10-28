सोनीपत में वातावरण को स्वच्छ रखने का पूरा खाका तैयार, नगर निगम ने शुरू किया अभियान

जागरण संवाददाता, सोनीपत। शहर की सड़कों को साफ-सुथरा बनाने और लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से नगर निगम ने विशेष अभियान का आगाज किया है।

इसके तहत सड़कों के किनारे पड़े निर्माण सामग्री के मलबे, घरों के जीर्णोद्धार से निकलने वाले कचरे और सीएंडडी (कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलीशन) वेस्ट को हटाने का काम तेज कर दिया गया है।

सफाई अभियान की औपचारिक शुरुआत

मेयर राजीव जैन ने वार्ड पार्षद मुकेश बामनिया के साथ बस स्टैंड के पास से इस सफाई अभियान की औपचारिक शुरुआत करवाई।

अभियान का शुभारंभ करते हुए मेयर राजीव जैन ने कहा कि सड़कों के किनारे और सार्वजनिक स्थानों पर पड़ा निर्माण का मलबा न केवल आमजन के आवागमन में बड़ी बाधा बनता है, बल्कि वाहनों की आवाजाही से उड़ने वाली धूल शहर की हवा को जहरीली बनाती है।