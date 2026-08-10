सोनीपत के लाल डोरा एरिया में जमीन-मकान वालों को राहत, अब मिलेगा मालिकाना हक का गर्वनमेंट सर्टिफिकेट!

जागरण संवाददाता, गोहाना (सोनीपत)। लाल डोरा सीमा में जिन लोगों के पास दस्तावेज पूरे होंगे, नगर परिषद उनको प्रापर्टी के स्वामित्व योजना के तहत प्रमाण पत्र देगी। प्रमाण पत्र मिलने के लोगों के पास भू-संपत्ति से संबंधित सरकारी दस्तावेज उपलब्ध होगा।

इसके आधार पर वे अपनी जमीन या मकान पर मालिकाना हक साबित कर सकेंगे। इससे भविष्य में संपत्ति की खरीद-फरोख्त और अन्य कार्यों में भी आसानी होगी। नगर परिषद की 13 अगस्त को सदन की बैठक होगी, जिसमें इसके संबंध में प्रस्ताव रखा जाएगा।

प्रमाण पत्र जारी करने की स्वीकृति दी जाएगी लाल डोरा सीमा में प्राॅपर्टी धारकों के पास जमीन या मकान के मालिकाना हक से संबंधित पर्याप्त सरकारी दस्तावेज नहीं होने के कारण उन्हें अपनी संपत्ति की खरीद-फरोख्त में परेशानी का सामना करना पड़ता था। अगर कोई व्यक्ति लाल डोरा सीमा में अपनी जमीन बेचता है तो सरकार को भी राजस्व प्राप्त नहीं हो पा रहा था।

स्वामित्व योजना के तहत अब पात्र प्रापर्टी धारकों को प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। प्रमाण पत्र मिलने के बाद उनके पास संपत्ति से संबंधित सरकारी दस्तावेज उपलब्ध होगा। नगर परिषद की आगामी बैठक में इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई पर चर्चा की जाएगी और जिन लोगों के दस्तावेज पूरे मिलेंगे, उनको प्रमाण पत्र जारी करने की स्वीकृति दी जाएगी।

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