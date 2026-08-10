सोनीपत के गोहाना के 4 सरकारी कॉलेजों में 1043 सीटें खाली, 'पहले आओ-पहले पाओ' वाले फॉर्मूला से मिलेगा एडमिशन

जागरण संवाददाता, गोहाना (सोनीपत)। उपमंडल के राजकीय काॅलेज में विद्यार्थियों के दाखिले का रुझान कम रहने से आधी से अधिक सीटें खाली रह गई हैं। दो कटआफ जारी होने के बावजूद चारों राजकीय काॅलेज में स्नातक के विभिन्न कोर्साें में काफी सीटें नहीं भर पाई हैं।

खाली सीटों को भरने के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग ने एक बार फिर ऑनलाइन दाखिले का पोर्टल खोल दिया है। अब विद्यार्थी 14 अगस्त तक बिना लेट फीस के आवेदन कर दाखिला ले सकेंगे। दाखिले पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होंगे।

काॅलेजों में काफी सीटें खाली रह गईं उच्चतर शिक्षा विभाग ने स्नातक कक्षाओं में दाखिले के लिए सात मई को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी। इसके बाद दो कटऑफ जारी की गईं। दोनों सूचियां जारी होने के बाद काॅलेजों में काफी सीटें खाली रह गईं।

चार राजकीय काॅलेजों में 1043 सीटें खाली उपमंडल के चार राजकीय काॅलेज में स्नातक के कोर्सों की कुल 1640 सीटें स्वीकृत हैं, जबकि अब तक 597 विद्यार्थियों के दाखिले हुए हैं। इस तरह 1043 सीटें खाली हैं। राजकीय महिला काॅलेज गोहाना में 900 स्वीकृत सीटों में 394 दाखिले हुए हैं और 506 सीटें खाली हैं। राजकीय काॅलेज बड़ौता में 620 में से 146 दाखिले हुए हैं और 474 सीटें खाली हैं।

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