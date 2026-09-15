काम में टोकाटाकी बनी जान की दुश्मन, शराब पिलाकर सहकर्मी ने की हत्या

संवाद सहयोगी, राई। सेवली गांव में एक व्यक्ति की शराब पिलाने के बाद पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मरने वाला और हत्यारोपित जींस रंगाई की एक फैक्ट्री में काम करते थे। हत्या का कारण बार-बार काम में की गई टोका-टाकी को बताया जा रहा है।

आरोपित टोकने को अपनी बेइज्जती मानता था। वारदात को अंजाम देने के बाद से हत्यारोपित फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। जानकारी के अनुसार पुलिस को सोमवार रात करीब पौने दस बजे सूचना मिली थी कि सेवली गांव में किराये के कमरे में कोई व्यक्ति शराब पिये हुए पड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने वहां बेड पर पड़े मिले व्यक्ति की जांच में पाया कि उसका मुंह खून से सना था और सिर में गहरी चोट का निशान था, उसकी मौत हो चुकी थी। मौत की पुष्टि हो जाने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवा दिया।