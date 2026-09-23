सोनीपत में शिक्षा विभाग के एसडीओ और जेई 2.93 को रिश्वत लेते एंटी करप्शन ब्रांच ने किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, सोनीपत। एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने शिक्षा विभाग के दो अधिकारियों को 2.93 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। विभाग के एसडीओ विष्णु दत्त और जेई आशीष को एसीबी ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों अधिकारी निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदार से कमीशन के तौर पर रिश्वत के रुपये ले रहे थे।



ठेकेदार की ओर से एंटी करप्शन ब्यूरो को शिकायत दी गई थी कि उन्होंने एक स्कूल की चारदीवारी का काम किया है। निर्माण कार्य से संबंधित मामले में उससे अधिकारियों की ओर से कमीशन के तौर पर रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायत के आधार पर ब्यूरो ने मामले की जांच शुरू की और रिश्वत के लेनदेन के लिए जाल बिछाया।

दोनों अधिकारियों को रिश्वत की राशि के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया अधिकारियों ने रुपये लेने के लिए ठेकेदार को गांव फतेहपुर के पास एनएच-334 ए पर बुलाया था। ठेकेदार निर्धारित स्थान पर रुपये लेकर पहुंचा। इसी दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों अधिकारियों को रिश्वत की राशि के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया।