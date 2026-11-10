पेट के कीड़े खत्म करने का महाअभियान, सोनीपत में 1 से 19 साल के बच्चों को मिलेगी एल्बेंडाजोल; क्या है पूरा प्लान?

जागरण संवाददाता, सोनीपत। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर जिले में 12 नवंबर से व्यापक स्तर पर अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान के तहत एक से 19 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 5 लाख 72 हजार बच्चों और किशोरों तथा 20 से 24 वर्ष की सभी प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं को पेट के कीड़े खत्म करने के लिए एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी।

अभियान का शुभारंभ 12 नवंबर को राजकीय माडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मॉडल टाउन, सोनीपत से स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। सिविल सर्जन डॉ. आशा सहरावत ने बताया कि पेट के कीड़ों और संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयार है।

इसलिए हुआ आरआरटी का गठन शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए सीएचसी, पीएचसी और अर्बन हेल्थ सेंटरों पर रैपिड रिस्पांस टीमों (आरआरटी) का गठन किया गया है। जिले के सभी सरकारी व निजी स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, कालेजों, कोचिंग सेंटरों, अनाथ आश्रमों, ढाबों और ईंट-भट्ठों पर बच्चों व लक्षित महिलाओं को यह दवा खिलाई जाएगी।