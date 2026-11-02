सोनीपत में दर्दनाक हादसा, संतुलन बिगड़ने पर डिवाइडर से टकराई बाइक; दो दोस्तों की मौत

जागरण संवाददाता, सोनीपत। सोनीपत में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बाइक का संतुलन बिगड़ने के बाद बाइक डिवाइडर से टकरा गई और दो युवकों की मौत हो गई।

हादसा इतना गंभीर था कि बाइक सवार दिनेश कुमार (24) की गर्दन टूट गई। हादसे में दिनेश और उसके दोस्त विजय (25) की मौत हो गई। दोनों युवक गांव सोहटी के रहने वाले थे।

डिवाइडर से टकराई बाइक

गांव सोहटी निवासी दिनेश कुमार रविवार देर रात अपने दोस्त विजय को कंपनी में छोड़ने के लिए बाइक पर जा रहे थे। दोनों राठधना रोड से गुजर रहे थे। इसी दौरान अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ गया और बाइक सीधे डिवाइडर से टकरा गई।