सोनीपत: फोम गोदाम में लगी भीषण आग, 2 कंकाल मिलने से सनसनी, कई श्रमिक झुलसे

नंद किशोर भारद्वाज, सोनीपत। सोनीपत के अकबरपुर बारोटा (सफियाबाद रोड) स्थित एक फोम गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया।

हादसे के वक्त गोदाम में मौजूद श्रमिक आग से बचने की कोशिश में गंभीर रूप से झुलस गए। इनमें से तीन श्रमिकों को बेहद नाजुक हालत में इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 8 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।