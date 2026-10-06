सोनीपत में निपुण हरियाणा मिशन के तहत प्राथमिक शिक्षकों का विशेष प्रशिक्षण शुरू

जागरण संवाददाता, सोनीपत। निपुण हरियाणा मिशन के तहत जिले के सभी सात खंडों में प्राथमिक शिक्षकों के छह दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ।

यह प्रशिक्षण जून में ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान आयोजित होता है, लेकिन इस बार शिक्षकों की एसआइआर में ड्यूटी होने के चलते विभाग इसे अब अक्टूबर में आयोजित कर रहा है। करीब चार सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान से जिले के 1700 प्राथमिक अध्यापक और 50 मेंटर्स लाभान्वित होंगे

प्रशिक्षण में 15 बैच संचालित किए जा रहे हैं: मनोज वर्मा जिला निपुण समन्वयक मनोज वर्मा ने बताया कि प्रशिक्षण के प्रथम सप्ताह में कुल 15 बैच संचालित किए जा रहे हैं। इनमें कथूरा में एक, गन्नौर, गोहाना, खरखौदा व मुंडलाना में दो-दो तथा राई और सोनीपत खंड में तीन-तीन बैच एक साथ चल रहे हैं।

शिविरों का संचालन गन्नौर के रावमावि राजपुर, गोहाना के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कथूरा बीआरसी कार्यालय, खरखौदा के राजकीय माडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय, मुंडलाना के रावमावि खंदराई, राई के राजकीय माडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बीसवांमील तथा सोनीपत खंड में रावमावि शाहपुर तुर्क में किया जा रहा है।