Sonipat Rain Alert: झमाझम बारिश से कई इलाकों में जलभराव, अंडरपास में डूबने से एक युवक की मौत

सोनीपत में सोमवार को थरिया रोड पर रेलवे अंडरपास में भरे में डूबने से युवक की मौत हो गई। मृतक जाहिद (20) पुत्र आसफ थरिया गांव का रहने वाला था। रेलवे और स्थानीय अधिकारियों ने इस अंडरपास से वर्षा जल की निकासी के प्रबंधन नहीं किए गए थे। सोमवार को सर्वाधिक वर्षा 158 एमएम गन्नौर तहसील में दर्ज की गई जबकि सोनीपत में 104 एमएम हुई।

शहर के शनिमंदिर अंडरपास में पानी भरने से शहर दो हिस्सों में बंट गया।

Your browser does not support the audio element.

सोनीपत, जागरण संवाददाता। सोनीपत में तीसरे दिन भी झमाझम वर्षा हुई। सोमवार को थरिया रोड पर रेलवे अंडरपास में भरे में डूबने से युवक की मौत हो गई। मृतक जाहिद (20) पुत्र आसफ थरिया गांव का रहने वाला था। रेलवे और स्थानीय अधिकारियों ने इस अंडरपास से वर्षा जल की निकासी के प्रबंधन नहीं किए गए थे। सोनीपत में 104 एमएम बारिश सोमवार को सर्वाधिक वर्षा 158 एमएम गन्नौर तहसील में दर्ज की गई, जबकि सोनीपत में 104 एमएम हुई। निकासी के प्रबंध नहीं होने के कारण, जहां सड़कों पर वर्षा का पानी भरा रहा। शहर के शनिमंदिर अंडरपास में पानी भरने से शहर दो हिस्सों में बंट गया। वर्षा का पानी सड़क या गलियों में अधिक समय तक भरा नहीं रहे, नगर निगम क्षेत्र में अधिकारियों ने जलभराव के स्थान चिन्हित करके वहां पर मोटर लगाई गई हैं।सोमवार को सोनीपत में 76 एमएम वर्षा हुई।

Edited By: Abhi Malviya