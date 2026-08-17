मुरथल के ढाबे पर रोबोट परोस रहे चाय-परांठा, हाई-टेक सर्विस के दीवाने हुए लोग

विष्णु कुमार, सोनीपत। अगर खाने-पीने के साथ अलग अनुभव करना चाहते हैं तो आपको मुरथल के ढाबों में जाना चाहिए। यहां के ढाबे अब किसी साइंस-फिक्शन फिल्म की तरह हाई-टेक हो चुके हैं। यहां बच्चों और युवाओं को आकर्षित करने के लिए तकनीक का जबरदस्त इस्तेमाल किया गया है।

टॉय ट्रेन सर्विस रेशम ढाबे पर 20-20 की रो में 40 टेबल लगाई गई हैं। इन पर किचन की दीवार के साथ लंबी पटरियां बिछाई गई हैं जो सीधे ग्राहक की टेबल (प्लेटफॉर्म) तक पहुंचती हैं। किचन के अंदर से टेबल नंबर का बटन दबाते ही टाय ट्रेन खाना लेकर उसी टेबल पर रुकती है। यह कॉन्सेप्ट पूरे देश में मशहूर हो रहा है। रोबोटिक डाइनिंग : अब वेटर की जगह रोबोट भी खाना सर्व करते नजर आते हैं। ग्राहकों को कमांड के जरिए रोबोट द्वारा खाना मिलना एक नया अनुभव प्रदान करता है। डिजिटल पेमेंट हर ढाबे पर क्यूआर कोड और हाई-स्पीड इंटरनेट की सुविधा है, जो इसे आधुनिक पीढ़ी के अनुकूल बनाती है। परांठे की बादशाहत और रेशम का शाही अंदाज मुरथल की पहचान यूं तो यहां के परांठ ही हैं, लेकिन अब आपको यहां साउथ इंडियन, चाइनीज और कॉन्टिनेटन सब तरह का खाना मिलेगा। हालांकि परांठे" की बादशाहत बरकरार है। आलू, "याज, गोभी, मूली और मेथी क" अलावा अब यहां सीजनल परांठ" और तंदूरी परांठा (कम मख्खन चाहने वालों के लिए) की भारी डिमांड हमेशा रहती है।

देश का सबसे बड़ा परांठा रेशम ढाबे पर परोसा जाने वाला विशाल परांठा पर्यटकों के लिए कौतूहल का विषय है। इसे एक विशाल थाली में 14 कटोरियों(दाल, सब्जियां, रायता, खीर, सलाद, मिठाई व पापड़) के साथ पेश किया जाता है।