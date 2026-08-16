मुरथल के ढाबों पर करोड़ों का जुर्माना बना गले की फांस, मंत्री ने सीपीसीबी को लिखा पत्र

नंदकिशोर भारद्वाज, सोनीपत। अपने स्वाद के लिए मशहूर मुरथल के ढाबों पर लगाया गया करोड़ों रुपये का जुर्माना संचालकों के गले की फांस बन गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वर्ष 2021 में ढाबों से निकले दूषित पानी का सही तरीके निस्तारण न करने पर ढाबों पर पांच हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लगाया गया जुर्माना वर्ष 2024 में एसटीपी बनने तक कुल करोड़ों रुपये हो चुका है।

कुछेक ढाबा मालिकों ने जुर्माना जमा भी करा दिया है, लेकिन अब हाईवे ढाबा एसोसिएशन के सदस्यों ने कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह से मिलकर इस जुर्माने को माफ करवाने की गुहार लगाई। मंत्री ने सीपीसीबी को पत्र लिखकर जुर्माने को माफ करने का आग्रह किया है।

ढाबों पर प्रदूषण फैलाने की बात कहते हुए नोटिस जारी किया था वर्ष 2021 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मुरथल के ढाबों पर प्रदूषण फैलाने की बात कहते हुए नोटिस जारी किया था। तब एकाध बड़े ढाबे के पास ही निजी एसटीपी था, अन्य ढाबाें का दूषित पानी खुले में छोड़ा जाता था। इस पर सीपीसीबी ने संज्ञान लेते हुए ढाबों पर प्रतिदिन पांच हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया था। वर्ष 2024 में डीक्रस्ट के पीछे नगर निगम ने एसटीपी बनाकर सीवर लाइन के जरिये मुरथल के ढाबों का दूषित पानी वहां पहुंचाया।

ढाबों पर कुल करोड़ों रुपये का जुर्माना बकाया हो चुका था वर्ष 2021 से 2024 तक हर ढाबे पर लाखों रुपये का जुर्माना हो चुका था। हाईवे पर स्थित ढाबों पर कुल करोड़ों रुपये का जुर्माना बकाया हो चुका था। कई ढाबा संचालकों ने पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना जमा करवा दिया है, लेकिन अब भी काफी ढाबों पर जुर्माना बकाया है। पिछले सप्ताह हाईवे ढाबा एसोसिएशन के सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल चंडीगढ़ में पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह से मुलाकात की।