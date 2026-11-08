सोनीपत के कुंडली में 4 मंजिला प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग, 5 घंटे से बुझाने में जुटीं दमकल की गाड़ियां

संवाद सहयोगी, राई (सोनीपत)। सोनीपत में कुंडली औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग ने चार मंजिला इस फैक्ट्री को पूरी तरह से अपनी चपेट में लिया हुआ है। दमकल विभाग के कर्मी आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। फैक्ट्री में प्लास्टिक से घरेलू उपयोग का सामान बनाया जाता है।

जानकारी के अनुसार, दमकल विभाग को सुबह करीब पांच बजे सूचना मिली कि कुंडली में दिल्ली सीमा के निकट स्थित प्लास्टिक का सामान बनाने वाले एक फैक्ट्री में आग लग गई है।

सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग की भीषणता देखते हुए अन्य स्टेशनों से भी फायर टेंडरों को मौके पर बुलाया।

समाचार लिखे जाने तक दस-बारह फायर टेंडरों की मदद से दमकल कर्मी आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटे हैं। आग की विकरालता की वजह से पांच घंटे बाद भी राहत कर्मी फैक्ट्री के अंदर प्रवेश पाने में असमर्थ हैं। मौके पर मौजूद दमकल कर्मियों के अनुसार लगभग पूरी फैक्ट्री में आग है। अंदर प्लास्टिक का सामान होने की वजह से आग बेकाबू है।