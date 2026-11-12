गजब हाल! एंबुलेंस से हो रही शराब की तस्करी, सोपनीत में 92 पेटी के साथ दबोचा गया तस्कर

जागरण संवाददाता, गोहाना (सोनीपत)। सोनीपत में पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए तस्कर अब नए-नए पैंतरे अपना रहे हैं। ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला गोहाना में सामने आया है, जहां एक तस्कर सफेद रंग की ईको कार पर एंबुलेंस लिखवाकर चंडीगढ़ से अवैध शराब की बड़ी खेप ला रहा था।

क्राइम यूनिट गोहाना की टीम ने नाकाबंदी कर आरोपी को दबोचा और गाड़ी से 92 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। पुलिस की टीम गांव गामड़ी क्षेत्र में गश्त पर थी। गाड़ी पर लिखा एंबुलेंस सूचना मिली कि गन्नौर में गांव बजाना कलां निवासी प्रदीप उर्फ भगता एक सफेद रंग की ईको कार में चंडीगढ़ से अवैध शराब लेकर अपने गांव जा रहा है। पुलिस चेकिंग से बचने के लिए उसने गाड़ी पर एंबुलेंस लिखवा रखा है।