खरखौदा दिल्ली मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, 20 वर्षीय हरनाथ की मौके पर मौत

संवाद सहयोगी, खरखौदा। शहर के दिल्ली मार्ग पर बुधवार सुबह हुए सड़क हादसे में बाइक चालक 20 वर्षीय हरनाथ की मौत हो गई। हादसा इतना दर्दनाक था कि वाहन के टायर युवक के सिर के ऊपर से गुजर गए, जिससे उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

हादसे के बाद सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए मामले की जांच शुरू की।

पिपली में साथियों के साथ रहता था

मृतक हरनाथ पिपली में किराये के मकान में अपने साथियों के साथ रहता था। वह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा करने में सहयोग करता था।

20 वर्ष की उम्र में ही उसकी मौत होने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की।

हादसे के बाद मार्ग पर लगा जाम

दिल्ली मार्ग पर हादसा होने के बाद सड़क से गुजर रहे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हादसे को देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ जुटने से यातायात भी प्रभावित हुआ और वाहनों की लंबी कतार लग गई।