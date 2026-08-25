11 पदों में 9 खाली, अब दोनों डॉक्टर भी डेपुटेशन पर; खरखौदा अस्पताल में इलाज पर संकट

जागरण संवददाता, खरखौदा (सोनीपत)। शहर के उपमंडल स्तरीय सरकारी अस्पताल, जिसे पिछले वर्ष फर्स्ट रेफरल यूनिट (एफआरयू) का दर्जा मिला था, में चिकित्सकों की कमी स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी पड़ रही है।

अस्पताल में चिकित्सकों के स्वीकृत 11 पदों में से नौ पहले ही खाली हैं। अब अस्पताल में कार्यरत दोनों चिकित्सकों को भी चार माह के लिए डेपुटेशन पर भेजने के आदेश जारी हुए हैं।

ऐसे में दोनों चिकित्सकों के रिलीव होने के बाद अस्पताल में मरीजों की जांच और उपचार व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है।

स्वास्थ्य सेवाओं पर सीधा असर!

अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार डा. नमन दहिया को पीएचसी मोहाना और डाॅ. धीरज को पीएचसी भठगांव में चार माह के लिए डेपुटेशन पर भेजने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में अस्पताल में यही दो चिकित्सक ओपीडी के साथ आपात सेवाओं को भी संभाल रहे हैं। ऐसे में इनके जाने के बाद अस्पताल की नियमित स्वास्थ्य सेवाओं पर सीधा असर पड़ने की आशंका है।

एफआरयू का दर्जा, लेकिन चिकित्सकों की कमी खरखौदा अस्पताल को एफआरयू का दर्जा मिलने के बाद क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होने की उम्मीद थी। इसके विपरीत अस्पताल में चिकित्सकों के स्वीकृत पदों में से अधिकांश खाली हैं। वहीं एसएमओ का एक पद भी करीब दो वर्ष से खाली पड़ा है। ऐसे में मरीजों को पर्याप्त चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने में अस्पताल प्रशासन को पहले से ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।