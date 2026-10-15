गोहाना में तेज वर्षा से धान की फसल बर्बाद, सड़कों पर जलभराव

जागरण संवाददाता, गोहाना। गुरुवार सुबह अचानक मौसम ने करवट ली और तेज वर्षा शुरू हो गई। सुबह करीब छह बजे से ही आसमान में घने काले बादल छा गए और आंधी के साथ आठ बजे तेज वर्षा होने लगी।

लगभग आधा घंटा तक हुई वर्षा से शहर की सड़कों पर जलभराव हो गया। वर्षा के कारण दृश्यता काफी कम हो गई।

सुबह काम पर जा रहे वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। पानीपत रोड और रोहतक रोड पर वाहन धीमी गति से चलते नजर आए।

धान की फसल को नुकसान की आशंका

इस असमय वर्षा ने किसानों पर आफत ला दी है। खेतों में खड़ी पकी हुई धान की फसल वर्षा के कारण खेतों में बिछ गई है। खेतों में पानी भरने से कटाई में देरी होगी। अगर फसल ज्यादा दिन खेत में गीली रही तो उसके सड़ने और अंकुरण का खतरा भी बढ़ जाएगा।