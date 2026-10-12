गोहाना में वर्षा से धान और गेहूं की फसल प्रभावित, किसानों की चिंता बढ़ी

जागरण संवाददाता, गोहाना। रविवार रात मौसम में अचानक बदलाव के बाद तेज हवा के साथ हुई वर्षा से किसानों की परेशानी बढ़ गई। खेतों में खड़ी धान की फसल भीग गई, जबकि कई जगह तेज हवा के कारण फसल जमीन पर बिछ गई।

वर्षा के चलते धान की कटाई का काम भी रुक गया। वहीं, अनाज मंडी में खुले में पड़ा हजारों क्विंटल गेहूं भी वर्षा की चपेट में आ गया। इससे किसानों को फसल खराब होने की चिंता सताने लगी है। मंडी में खुले में पड़ा गेहूं भी भीगा रविवार रात को अचानक मौसम बदला और तेज हवा के साथ वर्षा हुई। इससे खेतों में खड़ी धान की फसल प्रभावित हुई। कई जगह फसल जमीन पर बिछने से कटाई में परेशानी बढ़ गई है। खेतों में नमी बढ़ने के कारण किसान फिलहाल कटाई का काम भी नहीं कर पा रहे हैं। इससे फसल निकालने में देरी होने की आशंका है।

वर्षा से अनाज मंडी में खुले में पड़ा हजारों क्विंटल गेहूं भी प्रभावित हुआ। मंडी में फसल को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं होने की स्थिति में वर्षा से अनाज के भीगने का खतरा बना रहता है। ऐसे में किसानों और आढ़तियों की चिंता बढ़ गई है। यदि मौसम फिर से खराब होता है तो फसल को नुकसान होने की आशंका है।