गोहाना में दिल दहला देने वाली घटना: पत्नी दूसरे कमरे में थी, शॉर्ट सर्किट से लगी आग में पति की जलकर मौत

जागरण संवाददाता, गोहाना। आर्य नगर में घर के कमरे में शार्ट सर्किट से लगी आग में कमरे में सो रहे 48 वर्ष के आटो चालक नरेश की झुलसने से मौत हो गई।

आग लगने के बाद उसकी पत्नी लक्ष्मी के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक नरेश बुरी तरह झुलस चुका था।

सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल पहुंचाया। गुरुवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव स्वजन को सौंप दिया गया।

मृतक के बेटे मोनू ने बताया कि वह शहर के एक होटल में नौकरी करता है, जबकि उसके पिता नरेश आटो चलाते थे। बुधवार देर शाम नरेश आटो चलाकर घर लौटे थे।

शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी और...

खाना खाने के बाद वह कमरे में जाकर सो गए। इसी दौरान कमरे में बिजली के बोर्ड में शार्ट सर्किट होने से चिंगारी निकली और पास रखे बेड के गद्दे में आग लग गई। आग लगने के कारण कमरे की फिटिंग भी जल गई।