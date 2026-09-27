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सतलोक आश्रम में 11 साल के मासूम से कुकर्म, POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज

By Digital Desk Edited By: Hema Devi
Published: Sun, 27 Sep 2026 11:26 AM (IST)

सोनीपत के धनाना स्थित सतलोक आश्रम में एक 11 वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ...और पढ़ें

सतलोक आश्रम में सेवादार ने बच्चे से किया कुकर्म।

सतलोक आश्रम में सेवादार ने बच्चे से किया कुकर्म।


HighLights

  1. सतलोक आश्रम में 11 वर्षीय बच्चे से कुकर्म का मामला

  2. आरोपी सेवादार सचिन गिरफ्तार, POCSO एक्ट में केस दर्ज

  3. बाल कल्याण समिति ने बच्चे की काउंसलिंग की, पिता ने मेडिकल से इनकार किया

जागरण संवाददाता, गोहाना। सोनीपत के गांव धनाना स्थित सतलोक आश्रम में पिता के साथ सेवा करने आए 11 वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म का मामला सामने आया है।

जिला बाल कल्याण समिति और पुलिस की टीम पहुंची। बच्चे की काउंसलिंग कराई गई और उसे मेडिकल परीक्षण के लिए भगत फूल सिंह राजकीय महिला मेडिकल कालेज के अस्पताल ले जाया गया।

बच्चे के पिता ने मेडिकल परीक्षण से किया मना

वहां पर पिता ने बेटे का मेडिकल परीक्षण कराने से मना कर दिया। बरोदा थाना में केस दर्ज किया गया। इस घटना को लेकर समिति की अध्यक्ष समेत सभी सदस्यों और पुलिस ने चुप्पी साध रखी है।

जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति अपने दो बच्चों के साथ आश्रम में सेवा करने के लिए आया था। आरोप है कि 22-23 सितंबर की रात को उसके 11 वर्षीय बच्चे के साथ यह घटना हुई। एक अन्य सेवादार पर दुष्कर्म का आरोप लगा।

पाक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ केस

पुलिस आश्रम गई और बाल कल्याण समिति की टीम भी पहुंची। बच्चे की काउंसलिंग कराई। इसके बाद बच्चे को भगत फूल सिंह राजकीय महिला मेडिकल कालेज के अस्पताल ले जाया गया, जहां पिता ने मेडिकल कराने से इनकार कर दिया।

पुलिस ने इस मामले में पाक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। आरोपित सचिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष अनीता शर्मा व सदस्य संगीता गौड़ ने कुछ कहने से इनकार कर दिया।

अध्यक्ष शर्मा ने इतना जरूर कहा कि सूचना पर समिति की टीम आश्रम जरूर गई थी। संत रामपाल अप्रैल 2026 में जमानत पर जेल से बाहर आए थे और गांव धनाना स्थित सतलोक आश्रम में रह रहे हैं।

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