हरियाणा के किसानों को 40 की बजाय 78 लाख रुपये प्रति एकड़ मिलेगा जमीन का मुआवजा: हाई कोर्ट

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। हाई कोर्ट ने पानीपत के सिवाह गांव में भूमि अधिग्रहण से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में अधिग्रहित जमीन का बाजार मूल्य 78 लाख रुपये प्रति एकड़ निर्धारित किया है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब वास्तविक बिक्री विलेख उपलब्ध हों, तो पुराने अवार्ड को यांत्रिक तरीके से लागू नहीं किया जा सकता। जस्टिस जगमोहन बंसल ने राज्य सरकार और जमीन मालिकों की कई अपीलों पर साझा फैसला सुनाया। 2013 को जारी की थी अधिसूचना यह मामला 25 एमएलडी क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण से संबंधित था। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा चार के तहत 28 फरवरी 2013 को अधिसूचना जारी की गई थी।