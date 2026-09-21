गोहाना में कोर्ट से लौट रहे गवाहों पर दिनदहाड़े फायरिंग, स्कॉर्पियो बुलेटप्रूफ होने से बची चारों की जान

जागरण संवाददाता, गोहाना। गोहाना में जमीन के विवाद को लेकर दिनदहाड़े गोलियां चल गईं। कोर्ट से गवाही देकर लौट रहे स्कॉर्पियो सवार लोगों पर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गाड़ी बुलेटप्रूफ होने से उसमें सवार चार लोगों की जान बच गई। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए।

जानकारी के अनुसार, पुगथला गांव का ऋषि और बड़ौता गांव का रविंदर अपने दो अन्य साथियों के साथ स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर कोर्ट से गवाही देकर लौट रहे थे। जब वे गोहाना के खरखोदा मोड़ के पास पहुंचे तो पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया।

फॉर्च्यूनर और थार से आए बदमाश आरोप है कि फॉर्च्यूनर और थार में सवार होकर आए बदमाशों ने स्कॉर्पियो को रोकने का प्रयास किया और फिर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, 8 से 10 राउंड गोलियां चलाई गईं।

गोलियां स्कॉर्पियो गाड़ी पर लगीं। गनीमत रही कि जिस स्कॉर्पियो में ऋषि और रविंदर सवार थे, वह बुलेटप्रूफ थी, जिससे सभी लोग सुरक्षित बच गए। जमीन विवाद में पहले भी मिली धमकी बताया जा रहा है कि बड़ौता निवासी रविंदर का आरोपितों के साथ लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। इसी विवाद के चलते कोर्ट में मामला चल रहा है। रविंदर और ऋषि शुक्रवार को कोर्ट में गवाही देने के लिए आए थे। गवाही देकर लौटते समय ही उन पर हमला किया गया।