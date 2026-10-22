खाटूश्याम जाने के लिए अब बार-बार बस बदलने की झंझट खत्म, गोहाना से चलेगी डायरेक्ट बस, यहां देखें पूरा शेड्यूल

जागरण संवाददाता, सोनीपत। राजस्थान स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटूश्याम के लिए सीधी बस सेवा जल्द शुरू कर दी जाएगी। इसे लिए 19 से 21 अक्टूबर तक इस रूट पर बस का ट्रायल किया गया, जो सफल रहा।

अब परिवहन मंत्री के कार्यक्रम के अनुसार बस सेवा का औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा। मंत्री हरी झंडी दिखाकर बस को विधिवत रवाना करेंगे। खाटूश्याम धाम तक बस सेवा के शुरू होने से गोहाना और आसपास के क्षेत्र के श्रद्धालुओं को सुविधा होगी।