पलवल में KMP एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक में घुसी पिकअप, 5 की मौत और 16 घायल; खाटू श्याम से लौट रहे थे श्रद्धालु

जागरण संवाददाता, पलवल। केएमपी एक्सप्रेस वे पर मंगलवार सुबह हुए सड़क हादसे में पिकअप सवार पांच लोगों की मौत हो गई, वहीं 16 के करीब लोग घायल भी हो गए। बताया जा रहा है कि पिकअप केएमपी किनारे खड़े ट्रक से जा टकराया, जिससे यह भीषण हादसा हुआ। घायलों का उपचार जिला नागरिक अस्पताल में चल रहा है।

खाटू श्याम और बालाजी के दर्शन की थी अभिलाषा मिली जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के किशनपुर मुरैया, मकोया, चांदा और आसपास के करीब 21 ग्रामीण रक्षाबंधन के पर्व पर अपने गांवों से विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के दर्शन करने के लिए पिकअप से निकले थे। ग्रामीण सोमवार शाम को राजस्थान के खाटू श्याम, बालाजी के दर्शन कर मथुरा के वृंदावन के लिए निकले थे।

टक्कर के बाद क्षतिग्रस्त वाहन। जागरण बीच सड़क मच गई चीख पुकार मंगलवार सुबह जैसे ही पिकअप पलवल की सीमा में केएमपी एक्सप्रेस वे पहुंचा, उसकी टक्कर सड़क किनारे खड़े ट्रक से हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप में सवार सभी सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गईं। मौके पर चीख पुकार मच गई। इसके बाद राहगीरों ने एंबुलेंस और पुलिस को सूचना दी। सभी घायलों को जिला नागरिक अस्पताल ले जाया गया। जहां डाॅक्टरों ने पांच को मृत घोषित कर दिया, जबकि 16 लोगों का उपचार जिला नागरिक अस्पताल में चल रहा है।