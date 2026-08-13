15 करोड़ से चकाचक होगी गोहाना-जुलाना रोड, 7 गांव के हजारों लोगों को मिलेगा फायदा

जागरण संवाददाता, गोहाना। सोनीपत के गोहाना में लोक निर्माण विभाग गोहाना-जुलाना मार्ग का पुनर्निर्माण कराएगा। इस कार्य पर लगभग 15.02 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

गांवों में आबादी क्षेत्र में कंक्रीट की सड़क बनेगी, जबकि आबादी से बाहर के क्षेत्र में बिटुमिनस से बनाई जाएगी। बुधवार को बरोदा हलका के विधायक इंदुराज नरवाल ने गांव बरोदा से काम शुरू कराया। इस मार्ग का पुनर्निर्माण होने से सात गांवों के हजारों ग्रामीणों को सीधा फायदा होगा।

गोहाना-जुलाना मार्ग लगभग चार साल से जर्जर था। जगह-जगह सड़क टूटी हुई थी और गहरे गड्ढे बने हुए थे। बरोदा हलका के क्षेत्र में दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान इस मार्ग से भारी वाहनों का बहुत अधिक आवागमन हुआ था।

बनेगी 21.5 किमी लंबी सड़क इससे गोहाना-जुलाना मार्ग पूरी तरह से टूट गया था। इस मार्ग की लंबे समय से पुनर्निर्माण की मांग की जा रही थी। अब लोक निर्माण विभाग लगभग 21.5 किलोमीटर लंबी सड़क का नए सिरे से निर्माण कराएगा।

यह सड़क गोहाना में समता चौक से गांव रिंढाणा गांव में भिवानी ब्रांच नहर तक लगभग 24 फीट चौड़ी बनाई जाएगी। शहर में रेलवे फाटक से वजीरपुर मोड़ और गांव बरोदा, बनवासा और रिंढाणा में कंक्रीट की सड़क बनाई जाएगी।