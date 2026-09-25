गोहाना में बुलेटप्रूफ गाड़ी पर फायरिंग केस में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 हमलावर, रिमांड पर लेकर पूछताछ
गोहाना के गांव नगर में स्कार्पियो पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने दो आरोपितों विनोद और प्रदीप को गिरफ्तार ...और पढ़ें
HighLights
गोहाना में स्कार्पियो पर फायरिंग मामले में दो आरोपित गिरफ्तार
बुलेटप्रूफ गाड़ी होने से स्कार्पियो सवार छह लोग सुरक्षित बचे
पुलिस रिमांड पर लेकर अन्य फरार आरोपितों की तलाश करेगी
जागरण संवाददाता, गोहाना। गांव नगर में स्कार्पियो सवारों पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान गांव खेड़ी दमकन निवासी विनोद और गांव रभड़ा निवासी प्रदीप के रूप में हुई है।
पुलिस दोनों को आज न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लेने की मांग करेगी, ताकि वारदात में शामिल फरार अन्य आरोपितों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके।
न्यायिक परिसर से निकलते ही हुई फायरिंग
वारदात 20 सितंबर को हुई थी। गांव बड़ौता निवासी रविंद्र अपने दोस्तों के साथ गोहाना के न्यायिक परिसर आया था। वहां उसकी मौसी और मौसेरी बहन के जमीनी विवाद से जुड़े केस में बयान होने थे।
बयान होने के बाद रविंद्र अपने साथियों के साथ स्कार्पियो में सवार होकर न्यायिक परिसर से गांव नगर की ओर निकला था। गांव नगर में पहले से घात लगाए दो गाड़ियों में सवार हमलावरों ने स्कार्पियो पर फायरिंग शुरू कर दी।
बुलेटप्रूफ गाड़ी से बची छह जान
हमलावरों ने स्कार्पियो पर कुल नौ राउंड फायर किए थे। फायरिंग में बंदूक, पिस्टल और रिवाल्वर का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि, स्कार्पियो बुलेटप्रूफ होने के कारण उसमें सवार रविंद्र समेत छह लोगों की जान बच गई।
घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और अब दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।
रिमांड में पूछताछ, हथियारों की तलाश
पुलिस गिरफ्तार किए गए विनोद और प्रदीप को न्यायालय में पेश करेगी और रिमांड पर लेने की मांग करेगी। रिमांड के दौरान पुलिस फरार चल रहे अन्य आरोपितों के बारे में जानकारी जुटाएगी। पुलिस दोनों आरोपितों से वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद करने का प्रयास करेगी।
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