सोनीपत वाले ध्यान दें! आज दिन में 9 घंटे बिजली रहेगी गुल, विभाग ने क्यों लिया इतना लंबा शटडाउन?

जागरण संवाददाता, गोहाना (सोनीपत)। आज शहरवासियों को बिजली संकट का सामना करना पड़ेगा। महम रोड स्थित 132 केवी बिजलीघर में मरम्मत कार्य के चलते पूरे शहर की बिजली सप्लाई करीब 9 घंटे बंद रहेगी। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बंद रहेगी।

निगम के अधिकारियों के अनुसार, 132 केवी बिजलीघर में कंडक्टर बदलने और अन्य उपकरणों की मरम्मत का कार्य किया जाना है। कई जगह कंडक्टर कमजोर हो गए थे, जिससे फाल्ट की संभावना बनी हुई थी। इसी को देखते हुए रविवार को पूरे दिन का शटडाउन लेने का फैसला किया गया है।

बिजली सप्लाई बंद रहेगी वहीं, इस दौरान बिजलीघर के सभी फीडरों की सप्लाई बंद रहेगी। इससे जुड़े खंदराई के 33 केवी के बिजलीघर की भी बिजली सप्लाई बंद रहेगी। बिजली बंद होने का सीधा असर शहर की पेयजल आपूर्ति पर भी पड़ा।