गोहाना अनाज मंडी निर्माण में सुस्ती, एजेंसी पर लगेगा 31 लाख का भारी जुर्माना

जागरण संवाददाता, गोहाना। अनाज मंडी में निर्माण कार्य की धीमी रफ्तार अब संबंधित एजेंसी पर भारी पड़ेगी। 3.12 करोड़ रुपये के टेंडर के तहत दिसंबर 2026 तक काम पूरा करना है। लेकिन, तय लक्ष्य के मुकाबले एजेंसी काफी पीछे चल रही है।

अनुबंध के अनुसार, अब तक 75 प्रतिशत काम पूरा होना चाहिए था, जबकि मौके पर केवल 35 प्रतिशत काम ही हुआ है। अधिकारियों द्वारा कई बार नोटिस देने के बावजूद निर्माण कार्य में अपेक्षित तेजी नहीं आई। ऐसे में हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड अब एजेंसी पर पांच प्रतिशत अतिरिक्त जुर्माना भी लगाएगा। इससे पहले भी पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया जा चुका है। प्रस्तावित कार्रवाई के बाद कुल जुर्माना करीब 31.02 लाख रुपये होगा। लक्ष्य से 40 प्रतिशत पीछे निर्माण कार्य अनाज मंडी में निर्माण कार्य दिसंबर 2025 में शुरू हुआ था और इसे दिसंबर 2026 तक पूरा किया जाना है। इस अवधि में अब तक एजेंसी को 75 प्रतिशत काम पूरा करना था। एजेंसी निर्धारित लक्ष्य से 40 प्रतिशत पीछे है।