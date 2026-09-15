गढ़ीबाला के रितिक दहिया बने लेफ्टिनेंट, तीन पीढ़ियों की वर्दी की परंपरा को रखा बरकरार

जागरण संवाददाता, सोनीपत। सोनीपत के गांव गढ़ीबाला के होनहार युवा रितिक दहिया ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर अपने परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया है।

ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी (ओटीए), चेन्नई से प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्होंने पासिंग आउट परेड में सैन्य अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त किया।

रितिक ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के महर्षि दयानंद स्कूल से प्राप्त की और नरेला के आरके मेमोरियल स्कूल से 12वीं 91 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के राजधानी कालेज से बी.एससी. (आनर्स) गणित की डिग्री हासिल की।