गढ़ीबाला के रितिक दहिया बने लेफ्टिनेंट, तीन पीढ़ियों की वर्दी की परंपरा को रखा बरकरार
सोनीपत के गढ़ीबाला गांव के रितिक दहिया ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर अपने परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया है।
HighLights
रितिक दहिया भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बने, गढ़ीबाला का नाम रोशन।
चेन्नई ओटीए से प्रशिक्षण पूरा कर सैन्य अधिकारी के रूप में कमीशन।
दादा-चाचा की देशसेवा की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाया।
जागरण संवाददाता, सोनीपत। सोनीपत के गांव गढ़ीबाला के होनहार युवा रितिक दहिया ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर अपने परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया है।
ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी (ओटीए), चेन्नई से प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्होंने पासिंग आउट परेड में सैन्य अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त किया।
रितिक ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के महर्षि दयानंद स्कूल से प्राप्त की और नरेला के आरके मेमोरियल स्कूल से 12वीं 91 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के राजधानी कालेज से बी.एससी. (आनर्स) गणित की डिग्री हासिल की।
विरासत में मिला देशसेवा का जज्बा
देशसेवा का जज्बा रितिक को विरासत में मिला है। उनके स्वर्गीय दादा हरि सिंह दहिया और स्वर्गीय चाचा जितेंद्र दहिया डेक्कन हार्स में अपनी सेवाएं दे चुके हैं।
उनके पिता जय भगवान दहिया दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर हैं, जबकि चाचा धर्मबीर सिंह दहिया 75 आर्मर्ड रेजिमेंट से सेवानिवृत्त नायक हैं।
रितिक ने लेफ्टिनेंट बनकर परिवार की तीन पीढ़ियों की वर्दी की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाया है। लेफ्टिनेंट रितिक दहिया का गांव पहुंचने पर ग्रामीणों, स्वजनों और क्षेत्र के लोगों ने जोरदार स्वागत किया।
इस मौके पर सरपंच प्रियंका, पूर्व प्रधान सुरेश दहिया, महाराज संजय ब्रह्मचारी, रघबीर दहिया, बेदू दहिया, दयानंद दहिया, रमेश दहिया, दिलबाग दहिया मौजूद रहे।
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