सोनीपत के गन्नौर में SIR की समीक्षा, 30 अगस्त तक मतदाता सूची पर दर्ज करा सकेंगे दावे-आपत्तियां

संवाद सहयोगी, गन्नौर। विधानसभा क्षेत्र 28-गन्नौर में चल रहे मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा को लेकर सोमवार को निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी एवं एसडीएम गन्नौर प्रवेश कादियान की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में एईआरओ और सुपरवाइजर मौजूद रहे।

एसडीएम ने अधिकारियों से मतदाता सूची से संबंधित दावे एवं आपत्तियों की स्टेटस रिपोर्ट ली और अब तक की कार्रवाई की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची से संबंधित दावे एवं आपत्तियां 30 अगस्त तक दर्ज कराई जा सकती हैं। मतदाता अपनी पात्रता और विवरण से संबंधित आवश्यक प्रमाण के लिए निर्धारित सूची में शामिल उपयुक्त दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं।