सोनीपत के इस गांव में जर्जर पशु अस्पताल की जगह बनेगा नया भवन, OPD और लैब की मिलेगी सुविधा

संवाद सहयोगी, सोनीपत (गन्नौर)। गांव भिगान में जर्जर हो चुके पशु अस्पताल की जगह करीब 40 लाख रुपये की लागत से आधुनिक सुविधाओं से लैस नया भवन बनेगा। गन्नौर के विधायक देवेंद्र कादियान ने विधिवत नारियल फोड़कर परियोजना का शिलान्यास किया।

विधायक देवेंद्र कादियान ने बताया कि इस नए अस्पताल में ओपीडी, आधुनिक लैब, डिस्पेंसरी, दवाइयों के लिए स्टोर व डाक्टर रूम का निर्माण किया जाएगा। अब इन चीजों के लिए नहीं भटकना पड़ेगा इससे भिगान सहित आसपास के गांवों जैसे राजपुर, कामी, धतूरी, ललहेड़ी कलां, लल्हेड़ी खुर्द व लड़सौली के पशुपालकों को बड़ा लाभ मिलेगा। उन्हें अपने पशुओं के उन्नत टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान व अन्य जरूरी जांच के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा।

उच्च गुणवत्ता बरतने की हिदायत शिलान्यास के दौरान विधायक ने कार्यदायी एजेंसी को निर्माण कार्य में उच्च गुणवत्ता बरतने की सख्त हिदायत दी। उन्होंने ग्रामीणों से भी अपील की कि वे चल रहे काम की निगरानी रखें ताकि निर्माण में कोई लापरवाही न हो।