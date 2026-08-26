दिल्ली और खरखौदा वालों का सफर आसान, औचंदी बॉर्डर से चंडीगढ़ के लिए चलेगी सीधी बस; देखें टाइमिंग और रूट

जागरण संवाददाता, खरखौदा। औचंदी बाॅर्डर और आसपास के क्षेत्र के लोगों को अब चंडीगढ़ जाने के लिए बस बदलने की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी।

हरियाणा रोडवेज ने औचंदी बॉर्डर से वाया खरखौदा और सोनीपत होते हुए चंडीगढ़ के लिए बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। राज्य परिवहन निदेशक धीरेंद्र खड़गटा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। नई व्यवस्था के तहत बस सुबह साढ़े छह बजे औचंदी बॉर्डर से चंडीगढ़ के लिए रवाना होगी।

पश्चिमी और बाहरी दिल्ली को सीधा लाभ इस बस सेवा से खरखौदा के साथ-साथ फिरोजपुर बांगर के आसपास के दर्जन भर गांवों के साथ ही पश्चिमी व बाहरी दिल्ली के गांवों के लोगों को भी सीधा लाभ मिलेगा। अब तक चंडीगढ़ जाने वाले यात्रियों को अलग-अलग स्थानों से बस बदलनी पड़ती है।

खासकर पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय, हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी), मिनी सचिवालय, चंडीगढ़ सचिवालय और अन्य सरकारी कार्यालयों में काम से जाने वाले लोगों को काफी परेशानी होती थी। ये रहेगा रूट, कई क्षेत्रों को फायदा औचंदी बॉर्डर से शुरू होने वाली बस खरखौदा होते हुए सोनीपत जाएगी और इसके बाद चंडीगढ़ पहुंचेगी। इससे न केवल खरखौदा वासियों को बल्कि फिरोजपुर बांगर, सैदपुर, जटोला, हलालपुर, रामपुर, कुंडल, सोहटी, लडरावण, पाई, किढौली सहित दिल्ली के औचंदी, कुतुबगढ़, कटेवड़ा, टटेसर सहित अन्य क्षेत्रों के यात्रियों को भी सीधी परिवहन सुविधा मिलेगी।

वहीं पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला कैंट की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए भी यह बस उपयोगी साबित होगी। कटेवड़ा निवासी डा. प्रदीप वत्स ने बीते दिनों राज्य परिवहन निदेशक धीरेंद्र खड़गटा से चंडीगढ़ में मुलाकात कर क्षेत्रवासियों की तरफ से इस बस सेवा को शुरू करने की मांग रखी थी।