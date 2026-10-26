औचंदी बार्डर-पानीपत बस सेवा बंद होने से यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें, सोनीपत ठहराव बना वजह

संवाद सहयोगी, खरखौदा। औचंदी बॉर्डर से पानीपत के बीच चलने वाली बस सेवा बंद होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। इस बस सेवा से खरखौदा के ग्रामीण अंचल के साथ दिल्ली देहात के लोगों को भी लाभ मिल रहा था। सेवा बंद होने से स्थानीय लोगों में रोष है।

बस सेवा बंद करने का कारण सोनीपत बस स्टैंड पर ठहराव के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलना बताया जा रहा है। इसके चलते बस का संचालन जारी रखने में परेशानी आ रही थी। काफी मेहनत के बाद शुरू की गई थी बस सेवा बस सेवा शुरू करवाने के लिए प्रयास करने वाले डा. प्रदीप वत्स ने कहा कि काफी मेहनत के बाद यह सेवा शुरू करवाई गई थी। इससे क्षेत्र के लोगों को आवागमन का बेहतर विकल्प मिला था। बस सेवा शुरू होने से खरखौदा क्षेत्र के ग्रामीणों और दिल्ली देहात के यात्रियों को आने-जाने में सुविधा हुई थी।

अब सेवा बंद होने के बाद यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए दूसरे साधनों पर निर्भर होना पड़ रहा है। इससे उनका समय और परेशानी दोनों बढ़ रहे हैं। लोगों को हो रही दिक्कत स्थानीय लोगों में बलराम राणा, राजेश राणा, महेंद्र वत्स, देवेंद्र नंबरदार, प्रो. अत्तर सिंह, राजकुमार वत्स, राजेंद्र प्रसाद वत्स का कहना है कि बस सेवा आम यात्रियों के लिए जरूरी थी। इसके बंद होने से रोजाना सफर करने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।