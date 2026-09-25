खरखौदा वालों का लंबा इंतजार खत्म, औचंदी बॉर्डर से पानीपत तक सीधी बस सेवा शुरू; ये है पूरा टाइम टेबल

संवाद सहयोगी, खरखौदा। औचंदी बॉर्डर से वाया खरखौदा, सोनीपत से पानीपत के लिए शुक्रवार से बस सेवा शुरू हो गई। पानीपत डिपो की बस सुबह साढ़े 10 बजे औचंदी बॉर्डर से पानीपत के लिए रवाना हुई।

इस बस सेवा से खरखौदा क्षेत्र के साथ दिल्ली देहात और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को पानीपत के लिए सीधी परिवहन सुविधा मिली है। पानीपत की हैंडलूम मार्केट में कारोबार या खरीदारी के लिए जाने वाले व्यापारियों के लिए भी यह सेवा उपयोगी होगी।

बस सेवा का शुभारंभ फोरम फार डेवलपमेंट, उत्तर-पश्चिम दिल्ली के चेयरमैन डॉ. प्रदीप वत्स ने किया। प्रधान बाउनी प्रवीन सहरावत ने नारियल फोड़कर बस का उद्घाटन किया। इन रास्तों से होकर गुजरेगी बस हरियाणा रोडवेज पानीपत के इंस्पेक्टर अशोक बोरा ने बताया कि नई बस सेवा से आईएमटी खरखौदा, आसपास के गांवों, मुरथल विश्वविद्यालय, गन्नौर और पानीपत के बीच आवागमन करने वाले विद्यार्थियों, कर्मचारियों, व्यापारियों और आम यात्रियों को सुविधा मिलेगी।

डॉ. प्रदीप वत्स ने कहा कि क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से औचंदी बॉर्डर से पानीपत के लिए बस सेवा शुरू करने की मांग थी। हरियाणा राज्य परिवहन के महानिदेशक धीरेंद्र खड़गटा ने उनकी मांग को पूरा करते हुए इस बस सेवा को शुरू कर दिया है।