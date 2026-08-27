खरखौदा क्षेत्र को बड़ी सौगात, औचंदी बाॅर्डर से चंडीगढ़ के लिए सीधी बस सेवा शुरू; यात्रियों को मिली राहत

जागरण संवाददाता, खरखौदा (सोनीपत)। क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए हरियाणा रोडवेज ने औचंदी बार्डर से चंडीगढ़ के लिए सीधी बस सेवा शुरू कर दी है। बृहस्पतिवार को सुबह करीब साढ़े छह बजे बस औचंदी बॉर्डर से चंडीगढ़ के लिए रवाना हुई। बस सेवा शुरू होने से खरखौदा क्षेत्र सहित आसपास के गांवों के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।

बस सेवा की मांग को प्रमुखता से उठाने वाले डाॅ. प्रदीप वत्स ने बस को विधिवत रूप से रवाना करवाया। उन्होंने चालक और परिचालक को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि चंडीगढ़ जाने वाले लोगों को अब दिल्ली या अन्य स्थानों से बस बदलने की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी।