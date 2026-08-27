खरखौदा क्षेत्र को बड़ी सौगात, औचंदी बाॅर्डर से चंडीगढ़ के लिए सीधी बस सेवा शुरू; यात्रियों को मिली राहत
हरियाणा रोडवेज ने खरखौदा के औचंदी बार्डर से चंडीगढ़ के लिए सीधी बस सेवा शुरू की है, जिससे क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है।
HighLights
औचंदी बार्डर से चंडीगढ़ के लिए सीधी बस सेवा शुरू।
खरखौदा क्षेत्र के लोगों को अब सीधा लाभ मिलेगा।
यात्रियों को दिल्ली में बस बदलने की परेशानी नहीं होगी।
जागरण संवाददाता, खरखौदा (सोनीपत)। क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए हरियाणा रोडवेज ने औचंदी बार्डर से चंडीगढ़ के लिए सीधी बस सेवा शुरू कर दी है। बृहस्पतिवार को सुबह करीब साढ़े छह बजे बस औचंदी बॉर्डर से चंडीगढ़ के लिए रवाना हुई। बस सेवा शुरू होने से खरखौदा क्षेत्र सहित आसपास के गांवों के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।
बस सेवा की मांग को प्रमुखता से उठाने वाले डाॅ. प्रदीप वत्स ने बस को विधिवत रूप से रवाना करवाया। उन्होंने चालक और परिचालक को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि चंडीगढ़ जाने वाले लोगों को अब दिल्ली या अन्य स्थानों से बस बदलने की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी।
उन्होंने इस बस सेवा को क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी सुविधा बताते हुए हरियाणा रोडवेज के निदेशक का आभार जताया। औचंदी बार्डर से चंडीगढ़ के बीच सीधी बस सेवा शुरू होने से विद्यार्थियों, कर्मचारियों, व्यापारियों और आम यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। क्षेत्रवासियों ने भी बस सेवा शुरू होने पर खुशी जताते हुए रोडवेज प्रशासन और मांग उठाने वालों का आभार व्यक्त किया।