बेसहारा पशु के कारण सिरसा में ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत, सिर में लगी गंभीर चोट

संवाद सहयोगी, डबवाली (सिरसा)। सावंतखेड़ा गांव के पास सड़क हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान 46 वर्षीय हीरालाल निवासी भाटी कालोनी, पंजाब के रूप में हुई है। जानकारी अनुसार हीरालाल ट्रैक्टर लेकर सिरसा की तरफ से डबवाली आ रहा था।

जब वह गांव सावंतखेड़ा के पास शक्ति आश्रम के सामने पहुंचा तो अचानक सड़क पर बेसहारा पशु आ गया। पशु बचाने के प्रयास में उसने एकदम ट्रैक्टर के ब्रेक लगा दिए। इस दौरान संतुलन बिगड़ने से वह ट्रैक्टर से नीचे गिर गया और सिर में गंभीर चोट लग गई।