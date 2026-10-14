हरियाणा: सिरसा में बाल कल्याण परिषद ने कोर्ट के आदेश पर खाली करवाई दुकान, छह साल से था अवैध कब्जा

जागरण संवाददाता, सिरसा। शहर के बरनाला रोड पर स्थित बाल कल्याण परिषद की दुकान पर कब्जा करके बैठे दुकानदार से कोर्ट के आदेशों पर कब्जा हटाया गया है। परिषद ने दुकान को अब अपने कब्जे में ले लिया और दोबारा से बोली होने के बाद किराए पर चढ़ाया जाएगा। ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस की मौजूदगी में विभाग की तरफ से दुकान को खाली करवाया गया है।

वहीं जिला बाल कल्याण अधिकारी नरेंद्र मलिक ने बताया कि बाल भवन के साथ ही उनकी दुकानें बनी हुई है। जिन्हें बोली के आधार पर किराए पर तीन वर्ष के लिए चढ़ाया जाता है। लेकिन दुकान नंबर 20 के मालिक ने वर्ष 2020 में कोर्ट में शिकायत दे दी और कब्जा कर लिया। मामला कोर्ट में होने के चलते मालिक लक्ष्मण दास की तरफ से न तो लाइसेंस रिन्यू करवाया गया और न ही बढ़ाया हुआ किराया दिया जा रहा था। 2020 से पहले जो किराया तय किया गया था वह भी समय पर जारी नहीं किया जा रहा था।