सिरसा में डोर टू डोर कूड़ा उठाने पहुंची गाड़ी तो तोड़े शीशे, प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने ड्राइवर को भी पीटा

जागरण संवाददाता, सिरसा। डेढ़ सप्ताह बाद शहर में डोर टू डोर कूड़ा उठाने के लिए भेजी गाड़ी के साथ सफाई कर्मचारियों ने तोड़फोड़ कर दी और शीशे तोड़ दिए। इस दौरान युवकों ने गाड़ी चालक के साथ भी हाथापाई की है और वहां से फरार हो गए।

शहर में डोर टू डोर कूड़ा उठाने के लिए बुधवार को नगर परिषद ने एजेंसियों की गाड़ियां रवाना की। शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में गाड़ियां रवाना की गई और कूड़ा उठाया गया। इस दौरान शहर के मोहता गार्डन में कूड़ा उठाने पहुंची गाड़ी को हड़ताली सफाई कर्मचारियों घेर लिया और चालक को गले से पकड़कर बाहर निकाल लिया। तभी उक्त युवकों ने उसके साथ हाथापाई की और एक युवक ने पत्थर उठाकर गाड़ी के सामने का शीशा भी तोड़ दिया।

पूरी घटना गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जिसके पश्चात उक्त युवक मोटरसाइकिल और ई रिक्शा पर सवार होकर फरार हो गए। हालांकि, इस घटना के दौरान यहां कोई भी पुलिस की गाड़ी और राइडर मौजूद नहीं थे।