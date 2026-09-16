राम रहीम की 21 दिन की पैरोल खत्म, वापस सुनारिया जेल लौटा; हनीप्रीत भी गाड़ी में बैठी हुई दिखी

जागरण संवाददाता, सिरसा। डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह उर्फ राम रहीम की 21 दिन की पैरोल बुधवार (16 सितंबर, 2026) को खत्म हो गई।

डेरा प्रमुख करीब पौने तीन बजे सिरसा डेरे से रोहतक की सुनारिया जेल के लिए रवाना हो गया। उसके साथ गाड़ी में हनीप्रीत मौजूद थी। जबकि दूसरी गाड़ी में दान सिंह मौजूद थे।

इस साल तीसरी बार आया था जेल से बाहर

बता दें कि डेरा प्रमुख ने अपनी 21 दिन की पैरोल के दौरान रूबरू नाइट और सत्संग किया। पुराने डेरे की जीर्णोद्वार का भी निरीक्षण किया।

डेरा प्रमुख इस साल तीसरी बार जेल से पैरोल पर बाहर आया है। तीन जनवरी को उसे 40 दिन, 26 मई और फिर 26 अगस्त को उसे 21 दिन की पैरोल मिली थी।

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