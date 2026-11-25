संवाद सहयोगी, सिरसा। खंड डबवाली के गांव मसीतां में एक किसान ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। यहां एक किसान के बैंक खाते में धान की उपज की अदायगी के दौरान तकनीकी खामी के चलते चार लाख पांच हजार रुपये की डबल एंट्री हो गई। खाते में अतिरिक्त राशि आने का पता चलते ही किसान ने बिना किसी लालच के बैंक पहुंचकर रकम वापस करने की पहल की।



गांव मसीतां निवासी किसान अमनप्रीत ने बताया कि धान बेचने के बाद अलग-अलग एंट्री के माध्यम से पेमेंट उसके बैंक खाते में आ रही थी। इसी बीच चार लाख पांच हजार रुपये की राशि गलती से दो बार जमा हो गई। पहले उसे लगा कि शायद आढ़ती ने यह रकम भेजी है।

संदेह दूर करने के लिए अमनप्रीत डबवाली में अपने आढ़ती के पास पहुंचा, जहां स्पष्ट हुआ कि आढ़ती ने कोई अतिरिक्त राशि नहीं डाली है। इसके बाद वह ग्रामीण बैंक की शाखा पहुंचा और स्टेटमेंट निकलवाकर जांच करवाई। वहां शाखा प्रबंधक मुकेश कुमार को पूरे मामले से अवगत कराया।



शाखा प्रबंधक ने खाता जांचा तो पाया कि अतिरिक्त एंट्री को लेकर बैंक को ईमेल प्राप्त हुई थी और इसी कारण खाता ब्लॉक किया गया था, जिसकी जानकारी किसान को नहीं थी। अमनप्रीत ने अतिरिक्त राशि लौटाने की इच्छा जताई।