जागरण संवाददाता, सिरसा। कालांवाली गांव में नशे की लत ने दो और युवकों की जिंदगी छीन ली। गांव में 25 वर्षीय राकेश और सुखप्रीत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दोनों अपने-अपने घरों में मृत अवस्था में मिले। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवा दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

जानकारी के अनुसार, राकेश और सुखप्रीत दोनों लंबे समय से नशे के आदी थे। बताया जा रहा है कि वे इंजेक्शन के माध्यम से नशे का सेवन करते थे और अक्सर साथ ही नशा करते थे। दोनों अविवाहित ñथे। राकेश की एक बहन विवाहित है, जबकि उसका एक भाई भी नशे की गिरफ्त में बताया जा रहा है। वहीं, सुखप्रीत के परिवार में दो भाई हैं। उसका छोटा भाई अभी पढ़ाई कर रहा है।