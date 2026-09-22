'खत्म होगा बिजली का झंझट! डबवाली डिविजन में 70 करोड़ की RDSS योजना शुरू 

संवाद सहयोगी जागरण, कालांवाली। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) की डबवाली डिविजन के अंतर्गत आने वाले शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है।

निगम की ओर से रिवैंपड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत करीब 70 करोड़ रुपये की लागत से समूचे बिजली ढांचे में व्यापक सुधार किया जा रहा है। इसके तहत जर्जर खंभों, नंगी तारों तथा पुरानी एचटी-एलटी लाइनों को बदलने का काम तेजी से चल रहा है।



इस महत्वाकांक्षी परियोजना से क्षेत्र के लगभग 30 हजार शहरी तथा 93 हजार ग्रामीण उपभोक्ताओं सहित कुल 1.93 लाख उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। बुनियादी ढांचे में सुधार से लाइन लास में भारी कमी आएगी, ओवरलोडिंग व बार-बार फ्यूज उड़ने की समस्या का समाधान होगा और हादसों का खतरा पूरी तरह टल जाएगा।

मार्च 2027 तक लक्ष्य, 15 हजार नए पोल लगेंगे योजना के तहत पूरी डबवाली डिविजन में लगभग 1500 किलोमीटर पुरानी बिजली तारों को बदला जाएगा तथा करीब 15 हजार नए पोल स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही फीडरों का बाइफर्केशन (विभाजन) कर नई केबल बिछाई जा रही है।

निर्माण एजेंसी गावड़ कंस्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा यह कार्य करवाया जा रहा है। अत्यधिक गर्मी और धान के सीजन में बिजली आपूर्ति बाधित न हो, इसे ध्यान में रखते हुए काम की गति नियंत्रित रखी गई थी, लेकिन अब इसमें तेजी लाई गई है। पूरा प्रोजेक्ट मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।