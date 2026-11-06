सिरसा में भीषण सड़क हादसा, दो वाहनों की टक्कर में दो की मौत

संवाद सहयोगी, डबवाली। स्टेट हाईवे नंबर 32 पर मटदादू के करीब भोभिया ढाणी के समीप टाटा ऐस और मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्की में दोनों चालकों की मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। डायल 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए डबवाली के सरकारी अस्पताल पहुंचाया।

जानकारी के अनुसार टाटा ऐस चालक नरेंद्र शर्मा निवासी खारियां गांव मेहना खेड़ा जलघर पर पानी की सप्लाई का काम करता था। वह टाटा ऐस में मजदूरों को बड़ी बंगी (पंजाब) में छोड़कर वापस लौट रहा था। इसी दौरान भोभिया ढाणी के नजदीक तेज रफ्तार होने के कारण मोटरसाइकिल सीधे टाटा ऐस से टकरा गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों वाहनों के चालक गंभीर रूप से घायल हो गए।

हादसे के समय टाटा ऐस में बैठे रणवीर निवासी केहरवाला ने बताया कि मोटरसाइकिल की टक्कर के बाद दोनों चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद काफी देर तक एंबुलेंस का इंतजार किया गया, लेकिन एंबुलेंस मौके पर नहीं पहुंची।